Губернатор Парани Ратінью Жуніор підтримав Флавіу Болсонару — The Rio Times

У Бразилії губернатор штату Парана Ратінью Жуніор заявив про підтримку сенатора Флавіу Болсонару перед другим туром президентських виборів, запланованим на 25 жовтня. Як повідомляє The Rio Times, політик оголосив про це 10 жовтня у соцмережі X після розмов із Болсонару та губернатором штату Сан-Паулу Тарсісіу де Фрейтасом.

У дописі Ратінью Жуніор закликав діяти разом заради майбутнього Бразилії. Він також прикріпив колонку Folha de S.Paulo, у заголовку якої зазначалося, що Болсонару зателефонував губернатору та заручився його підтримкою.

Підтримка перед другим туром

Флавіу Болсонару, сенатор від консервативної Ліберальної партії, у другому турі змагатиметься з чинним президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, представником лівої Партії трудящих. Флавіу Болсонару є сином колишнього президента Жаїра Болсонару.

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Ратінью Жуніор очолює штат Парана з 2019 року та входить до Соціал-демократичної партії, яку The Rio Times характеризує як правоцентристську. Водночас партія заявила про нейтралітет у другому турі. За даними Metrópoles, Флавіу Болсонару також підтримав Роналду Каяду — кандидат від цієї партії, який вибув після першого туру 4 жовтня.

Значення Парани

Парана на півдні Бразилії має близько 11,4 млн жителів і є значним експортером сої, кукурудзи та курятини. За словами губернатора, експорт товарів зі штату в січні—вересні становив 18,7 млрд доларів США, що на 5,5% більше, ніж за відповідний період 2025 року.

Платформи прогнозних ставок Kalshi та Polymarket 11 жовтня оцінювали ймовірність перемоги Флавіу Болсонару приблизно у 87–88%, а Лули — у 12,5–13%. The Rio Times зазначає, що ці показники відображають ціни ставок трейдерів, а не результати соціологічних опитувань.

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