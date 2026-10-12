ЕС выделил 115 миллионов евро на оборонные разработки с участием Украины

Европейский Союз утвердил новую программу AGILE, которая предусматривает выделение 115 миллионов евро на развитие оборонных технологий. К ней смогут присоединиться не только европейские предприятия, но и украинские компании. Программа призвана помочь быстрее превращать перспективные разработки в технологии, которые можно использовать в вооруженных силах.

Совет Европейского Союза 12 октября 2026 года окончательно утвердил программу гибких и быстрых инноваций в сфере обороны AGILE. Она предусматривает финансовую поддержку компаний, разрабатывающих новые оборонные технологии. Общий бюджет программы составляет 115 миллионов евро. Ее главная цель — сократить время между появлением новой идеи, ее испытанием и использованием в вооруженных силах.

К участию смогут присоединиться малые и средние предприятия, стартапы и компании, активно развивающие свои технологии. Важно, что программа открыта и для украинского бизнеса. Также подавать проекты смогут предприятия из стран Европейской ассоциации свободной торговли — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Это создает для украинских разработчиков дополнительную возможность привлечь европейское финансирование для оборонных решений.

На что будут выделяться средства

Программа AGILE сосредоточится на разработках, которые могут существенно изменить подходы к обороне или помочь быстрее реагировать на новые угрозы. Среди направлений, которые называет Европейская комиссия, — беспилотники, искусственный интеллект и квантовые технологии. Также поддержку смогут получить проекты, помогающие адаптировать гражданские технологии к военным потребностям. Например, это могут быть решения, которые изначально создавались для других сфер, но впоследствии их можно использовать для обороны. Конкретные задачи для разработчиков будут определяться с учетом актуальных потребностей стран ЕС.

В рамках программы предусмотрены два основных направления работы. Первое — разработка и испытание новых оборонных продуктов и технологий. Второе — помощь в их выводе на рынок и внедрении в практическое использование. То есть поддержка не будет ограничиваться созданием прототипа или лабораторным тестированием. Инициатива должна помочь перспективным решениям пройти путь от разработки до реального применения. Это особенно важно для небольших компаний, которым часто не хватает ресурсов, чтобы самостоятельно довести технологию до готового продукта.

Сколько можно будет получить

В целом AGILE планирует поддержать от 20 до 30 проектов. Программа предусматривает финансирование до 100% расходов, соответствующих установленным критериям. Это означает, что отдельные компании смогут получить полное покрытие приемлемых расходов на свои разработки. В то же время максимальное финансирование касается именно расходов, соответствующих условиям программы, а не любых расходов предприятия. Условия участия и требования к конкретным проектам будут определяться в рамках конкурсных процедур.

Отдельный акцент сделан на скорости принятия решений. По замыслу Еврокомиссии, от подачи заявки до предоставления гранта должно пройти всего четыре месяца. Для оборонной сферы это важно, ведь технологии быстро меняются, а потребности военных могут возникать значительно раньше, чем завершится обычный цикл финансирования. Кроме того, программа позволит заявлять определенные расходы, понесенные еще до завершения приема заявок, — за период до трех месяцев. Такой подход должен дать компаниям возможность не приостанавливать разработки в ожидании финансирования.

Согласно плану программы, путь от финансирования разработки до внедрения технологии в вооруженных силах должен длиться от одного до трех лет. Это не означает, что каждый проект автоматически поступит в армию именно за это время: сроки будут зависеть от характера разработки, испытаний и других условий. Однако сама модель AGILE призвана сократить привычный путь от идеи до практического применения. ЕС стремится создать условия, при которых перспективные технологии не будут долго задерживаться на стадии экспериментов.

Почему Евросоюз запускает эту программу

Одной из главных причин стала полномасштабная война России против Украины. Она продемонстрировала, насколько важно быстро разрабатывать новые технологии, проверять их в реальных условиях и корректировать решения в соответствии с ситуацией на поле боя. Беспилотники, автономные системы и инструменты на основе искусственного интеллекта уже играют заметную роль в современной войне. Технологические преимущества могут быстро меняться, поэтому многолетние циклы разработки не всегда соответствуют потребностям военных. Именно на эту проблему и должна реагировать программа AGILE.

В Еврокомиссии подчеркивают, что Европе нужно научиться создавать, испытывать и внедрять новые решения за недели или месяцы, а не за годы. Особенно это касается технологий, которые могут дать существенное преимущество на поле боя или помочь эффективнее использовать оборонные ресурсы. Программа должна дополнить уже существующие инструменты поддержки оборонной промышленности ЕС. Ее особенность — ориентация на скорость, гибкое финансирование и поддержку компаний, способных оперативно предлагать новые решения.

AGILE также является частью более широких усилий Евросоюза по укреплению собственной обороноспособности. В ЕС уже действуют другие механизмы поддержки оборонных исследований и инноваций, в частности Европейский оборонный фонд и программы для стартапов и малых предприятий. Однако, как отмечают европейские институты, имеющихся инструментов недостаточно, чтобы всегда быстро превращать новые разработки в готовые решения. Поэтому новую программу создали в качестве дополнения к действующим механизмам, а не в качестве их замены.

Когда программа начнёт действовать

Европейская комиссия представила предложение о создании AGILE 25 марта 2026 года. В июле Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной политической договоренности по программе. 6 октября Европарламент проголосовал за неё, а 12 октября Совет ЕС окончательно утвердил соответствующий регламент. Таким образом, программа была согласована менее чем через семь месяцев после того, как Еврокомиссия впервые предложила её создать.

В полном объеме AGILE должна заработать 1 января 2027 года. Именно после запуска ожидается начало практической реализации программы и отбор проектов в соответствии с её условиями. Украинским компаниям, работающим над оборонными разработками, следует следить за официальными объявлениями Еврокомиссии о конкурсах, требованиях к заявкам и сроках подачи. Утверждение программы открывает возможность для участия, но само по себе еще не означает автоматического предоставления грантов всем желающим.

Для украинского оборонного сектора AGILE может стать дополнительным источником финансирования и возможностью вывести перспективные разработки на новый уровень. Участие в программе также может помочь компаниям налаживать сотрудничество с европейскими партнерами и адаптировать технологии к потребностям различных вооруженных сил. В то же время результат будет зависеть от соответствия проектов условиям конкурса и их способности пройти отбор. Главная цель программы — сократить путь от инновации до её практического применения, а оборонные технологии — сделать более доступными для тех, кто в них нуждается.

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