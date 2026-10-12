Мерц закликав посилювати санкції проти Росії через удари по Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував домовленість президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива. Берлін не планує наслідувати приклад Вашингтона й заявляє, що збереже санкції проти Москви. Мерц також наголосив, що на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі України санкційний тиск потрібно посилювати.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що домовленість між США та Росією щодо експорту дизельного палива неприйнятна для Німеччини та Європи. За його словами, Берлін узяв до відома рішення Вашингтона, однак не змінюватиме власної політики щодо Москви. «Росія буде вести серйозні переговори лише під тиском, і саме тому ми дотримуємося наших санкцій проти Росії», — заявив Мерц. Його слова наводить агентство DPA.

Канцлер також наголосив, що обмеження проти Росії потрібно не послаблювати, а посилювати. Він пов’язав це з російськими атаками на цивільну енергетичну інфраструктуру України. За словами Мерца, дії Москви свідчать про те, що вона не готова відповідати на мирні пропозиції належним чином. Мерц додав, що президент України Володимир Зеленський може й надалі розраховувати на підтримку Німеччини та Європи.

Про що домовилися Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизельного палива на американський ринок і для подальшого продажу на світових ринках. За заявою Трампа, спочатку Росія має надати понад 300 тисяч тонн дизеля. У листопаді планують додаткові постачання, а подальші обсяги залежатимуть, зокрема, від можливостей російських нафтопереробних заводів.

Для реалізації домовленості Вашингтон тимчасово послабив санкційні обмеження на російське дизельне паливо. Це рішення викликало критику в Україні та серед частини американських політиків, які вважають, що закупівлі можуть принести Росії додаткові доходи під час війни проти України.

Угоду також розкритикували представники Європейського Союзу. Вони наголосили, що домовленість між Вашингтоном і Москвою не змінює позиції ЄС щодо санкцій. У Брюсселі заявили, що тиск на Росію має тривати, а підтримка України залишається пріоритетом.

Німеччина обіцяє зберегти санкції

Берлін раніше також заявляв, що не планує повертатися до закупівель російських енергоносіїв. Уряд Німеччини наголосив, що продовжить виконувати санкційні рішення та співпрацювати з європейськими партнерами над новими обмеженнями проти Москви.

Позиція Мерца свідчить про розбіжності між Берліном і Вашингтоном щодо економічних відносин із Росією. Американська адміністрація пояснює рішення потребою збільшити пропозицію дизельного палива на ринку на тлі високих цін. Німеччина та низка європейських країн натомість наполягають, що послаблення тиску на Москву суперечить зусиллям, спрямованим на припинення війни.

Мерц підкреслив, що Росія має відчути наслідки своїх дій, зокрема атак на українську енергетичну інфраструктуру. За його словами, Німеччина та європейські партнери не відмовлятимуться від санкційної політики й надалі підтримуватимуть Україну. Заяву очільника німецького уряду наводить dpa.

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