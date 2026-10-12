Мерц призвал ужесточить санкции против России из-за ударов по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал договоренность президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Берлин не планирует следовать примеру Вашингтона и заявляет, что сохранит санкции против Москвы. Мерц также подчеркнул, что на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины санкционное давление необходимо усиливать.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договоренность между США и Россией об экспорте дизельного топлива неприемлема для Германии и Европы. По его словам, Берлин принял к сведению решение Вашингтона, однако не будет менять свою политику в отношении Москвы. «Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, и именно поэтому мы придерживаемся наших санкций против России», — заявил Мерц. Его слова приводит агентство DPA.

Канцлер также подчеркнул, что ограничения в отношении России нужно не ослаблять, а ужесточать. Он связал это с российскими атаками на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. По словам Мерца, действия Москвы свидетельствуют о том, что она не готова должным образом реагировать на мирные предложения. Мерц добавил, что президент Украины Владимир Зеленский может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Германии и Европы.

О чём договорились Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский рынок и для дальнейшей продажи на мировых рынках. По заявлению Трампа, сначала Россия должна предоставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива. В ноябре планируются дополнительные поставки, а дальнейшие объемы будут зависеть, в частности, от возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов.

Для реализации договоренности Вашингтон временно ослабил санкционные ограничения на российское дизельное топливо. Это решение вызвало критику в Украине и среди части американских политиков, которые считают, что закупки могут принести России дополнительные доходы во время войны против Украины.

Соглашение также раскритиковали представители Европейского Союза. Они подчеркнули, что договоренность между Вашингтоном и Москвой не меняет позиции ЕС в отношении санкций. В Брюсселе заявили, что давление на Россию должно продолжаться, а поддержка Украины остается приоритетом.

Германия обещает сохранить санкции

Берлин ранее также заявлял, что не планирует возобновлять закупки российских энергоносителей. Правительство Германии подчеркнуло, что продолжит выполнять санкционные решения и сотрудничать с европейскими партнерами над новыми ограничениями против Москвы.

Позиция Мерца свидетельствует о разногласиях между Берлином и Вашингтоном в отношении экономических отношений с Россией. Американская администрация объясняет это решение необходимостью увеличить предложение дизельного топлива на рынке на фоне высоких цен. Германия и ряд европейских стран, в свою очередь, настаивают на том, что ослабление давления на Москву противоречит усилиям, направленным на прекращение войны.

Мерц подчеркнул, что Россия должна ощутить последствия своих действий, в частности атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. По его словам, Германия и европейские партнеры не будут отказываться от санкционной политики и будут и впредь поддерживать Украину. Заявление главы немецкого правительства приводит dpa.

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