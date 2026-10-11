Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, подвергся новой атаке в воскресенье после ракетного удара накануне, в результате которого погибли 12 человек и более 300 получили ранения. Об этом сообщает The National.

Удар по терминалу и приостановка работы

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая правительство Йемена, заявила, что снаряд попал в Терминал 4 аэропорта и вызвал пожар. Еще одну ракету перехватили возле аэропорта. Работа аэропорта была приостановлена после смертельной атаки в субботу.

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате воскресной атаки есть раненые. Специалисты оценивают ущерб и проверяют безопасность объектов аэропорта.

Представитель военного крыла хуситов Яхья Сари ранее призвал авиакомпании, работников отрасли и пассажиров не пользоваться саудовскими аэропортами и воздушным пространством, заявив, что они остаются целями атак.

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Заявления хуситов и международная реакция

Хуситы заявили, что аэропорт Эр-Рияда был одним из четырех объектов в Саудовской Аравии, атакованных за предыдущие 24 часа. Они также сообщили об ударах по газовому объекту Saudi Aramco в Шугадами, нефтеперерабатывающему заводу в Танаджибе в Восточной провинции и Международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме. Саудовская Аравия эти заявления не подтвердила.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко потрясен субботней атакой, и подчеркнул необходимость немедленно прекратить удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре. Специальный посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг назвал атаки серьезной эскалацией, которая угрожает региональной безопасности и осложняет мирные усилия в Йемене.

Атаку осудили Европейский союз, ОАЭ, Пакистан, Турция, Израиль, Египет, Великобритания, Кувейт, Ирак, Сирия, Катар и Иордания. Египет сообщил, что среди погибших была 28-летняя гражданка страны Азза Рамзи Мохамед Хассан, бортпроводница саудовской авиакомпании flynas. Власти Иордании заявили о гибели одного своего гражданина и ранении еще четырех.

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