Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej został ponownie zaatakowany w niedzielę po sobotnim uderzeniu rakietowym, w którym zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Poinformował o tym The National.

Uderzenie w terminal i wstrzymanie działalności

Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja wspierająca rząd Jemenu oświadczyła, że pocisk trafił w Terminal 4 lotniska i wywołał pożar. Kolejną rakietę przechwycono w pobliżu lotniska. Działalność lotniska zawieszono po śmiertelnym ataku w sobotę.

Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej poinformował, że w wyniku niedzielnego ataku są ranni. Specjaliści oceniają szkody i sprawdzają bezpieczeństwo obiektów lotniskowych.

Rzecznik wojskowego skrzydła Huti Jahja Sari wcześniej wezwał linie lotnicze, pracowników branży i pasażerów, aby nie korzystali z saudyjskich lotnisk i przestrzeni powietrznej, twierdząc, że nadal są one celami ataków.

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Oświadczenia Huti i reakcja międzynarodowa

Huti oświadczyli, że lotnisko w Rijadzie było jednym z czterech obiektów w Arabii Saudyjskiej zaatakowanych w ciągu poprzednich 24 godzin. Poinformowali także o uderzeniach w obiekt gazowy Saudi Aramco w Szukadami, rafinerię w Tanadżibie w Prowincji Wschodniej oraz Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie. Arabia Saudyjska nie potwierdziła tych twierdzeń.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres oświadczył, że jest głęboko wstrząśnięty sobotnim atakiem, i podkreślił konieczność natychmiastowego zaprzestania ataków na cywilów i infrastrukturę cywilną. Specjalny wysłannik ONZ do Jemenu Hans Grundberg nazwał ataki poważną eskalacją, która zagraża bezpieczeństwu regionalnemu i utrudnia wysiłki pokojowe w Jemenie.

Atak potępiły Unia Europejska, ZEA, Pakistan, Turcja, Izrael, Egipt, Wielka Brytania, Kuwejt, Irak, Syria, Katar i Jordania. Egipt poinformował, że wśród zabitych była 28-letnia obywatelka kraju Azza Ramzy Mohamed Hassan, stewardesa saudyjskich linii lotniczych flynas. Władze Jordanii poinformowały o śmierci jednego swojego obywatela i rannych czterech kolejnych.

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