Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Биньямин Нетаньяху мог бы занять должность министра в правительстве под его руководством. Такой вариант возможен, если Нетаньяху поддержит основные принципы партии B'Yachad, которую возглавляет Беннет, сообщает Jerusalem Post.

Условия для участия в правительстве

В интервью газете Hador Беннет сказал, что не возражает против работы Нетаньяху министром в его правительстве. Он также назвал Нетаньяху одним из лучших министров финансов в истории Израиля.

В то же время Беннет подчеркнул, что для этого Нетаньяху должен принять все центральные принципы B'Yachad. Среди них — немедленное создание государственной комиссии по расследованию, всеобщий воинский призыв и принятие конституции Израиля.

Критика коалиции и «Ликуда»

Беннет также раскритиковал деятельность коалиции и политическую риторику в стране. По его мнению, члены Кнессета должны приходить в политику, чтобы решать проблемы, а не обострять противостояние с оппонентами.

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По словам Беннета, продвижение в партии «Ликуд» зависит не от решения проблем, а от провоцирования левых сил.

Оценка периода до 7 октября

Беннет назвал год, предшествовавший атакам 7 октября, тяжелым периодом из-за углубления политического раскола. По его словам, внутреннее противостояние ослабляло страну, а враги Израиля наблюдали за этими разногласиями.

Отдельно он затронул вопрос призыва ультраортодоксальных евреев в армию. Беннет возложил ответственность за ситуацию на сионистские партии, которые, по его утверждению, подчиняются лидеру партии ШАС Арье Дери и главе «Объединенного иудаизма Торы» Ицхаку Гольдкнопфу.

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