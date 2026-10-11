Беннет заявив, що Нетаньягу може стати міністром у його уряді — Jerusalem Post

Екс-прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Біньямін Нетаньягу міг би обійняти посаду міністра в уряді під його керівництвом. Такий варіант можливий, якщо Нетаньягу підтримає основні принципи партії B'Yachad, яку очолює Беннет, повідомляє Jerusalem Post.

Умови для участі в уряді

В інтерв’ю газеті Hador Беннет сказав, що не заперечує проти роботи Нетаньягу міністром у його уряді. Він також назвав Нетаньягу одним із найкращих міністрів фінансів в історії Ізраїлю.

Водночас Беннет наголосив, що для цього Нетаньягу має прийняти всі центральні принципи B'Yachad. Серед них — негайне створення державної комісії з розслідування, загальний військовий призов і ухвалення конституції Ізраїлю.

Критика коаліції та Лікуду

Беннет також розкритикував діяльність коаліції та політичну риторику в країні. На його думку, члени Кнесету мають приходити в політику, щоб розв’язувати проблеми, а не загострювати протистояння з опонентами.

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За словами Беннета, у партії «Лікуд» просування залежить не від вирішення проблем, а від провокування лівих сил.

Оцінка періоду перед 7 жовтня

Беннет назвав рік, що передував атакам 7 жовтня, тяжким періодом через поглиблення політичного розколу. За його словами, внутрішнє протистояння послаблювало країну, а вороги Ізраїлю спостерігали за цими розбіжностями.

Окремо він порушив питання призову ультраортодоксальних євреїв до армії. Беннет поклав відповідальність за ситуацію на сіоністські партії, які, за його твердженням, підпорядковуються лідеру партії ШАС Ар’є Дері та очільнику «Об’єднаного юдаїзму Тори» Іцхаку Гольдкнопфу.

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