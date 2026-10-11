以色列前总理纳夫塔利·贝内特表示，本雅明·内塔尼亚胡可以在由他领导的政府中担任部长。如果内塔尼亚胡支持由贝内特领导的B'Yachad党的核心原则，这一选择便有可能实现，据《耶路撒冷邮报》报道。

参与政府的条件

贝内特在接受《Hador》报采访时表示，他不反对内塔尼亚胡在其政府中担任部长。他还称内塔尼亚胡是以色列历史上最优秀的财政部长之一。

与此同时，贝内特强调，为此内塔尼亚胡必须接受B'Yachad的所有核心原则。其中包括立即成立国家调查委员会、实行普遍兵役制以及通过以色列宪法。

对联合政府和利库德集团的批评

贝内特还批评了联合政府的活动和该国的政治言辞。他认为，议会议员应当进入政坛解决问题，而不是加剧与对手的对抗。

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贝内特称，在利库德集团内，晋升并不取决于解决问题，而是取决于挑衅左翼力量。

对10月7日前时期的评价

贝内特称，10月7日袭击发生前的一年是一个艰难时期，原因是政治分裂不断加深。他表示，内部对抗削弱了国家，而以色列的敌人则在观察这些分歧。

他还单独提出了征召极端正统派犹太人入伍的问题。贝内特将这一局面的责任归咎于犹太复国主义政党；他声称，这些政党服从于沙斯党领导人阿里耶·德里和“联合妥拉犹太教”领导人伊扎克·戈尔德克诺普夫。

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