Były premier Izraela Naftali Bennett oświadczył, że Binjamin Netanjahu mógłby objąć stanowisko ministra w rządzie kierowanym przez niego. Taka możliwość istnieje, jeśli Netanjahu poprze główne zasady partii B'Yachad, na której czele stoi Bennett, informuje Jerusalem Post.

Warunki udziału w rządzie

W wywiadzie dla gazety Hador Bennett powiedział, że nie sprzeciwia się pracy Netanjahu jako ministra w jego rządzie. Nazwał też Netanjahu jednym z najlepszych ministrów finansów w historii Izraela.

Jednocześnie Bennett podkreślił, że Netanjahu musi przyjąć wszystkie kluczowe zasady B'Yachad. Wśród nich są natychmiastowe powołanie państwowej komisji śledczej, powszechny pobór do wojska oraz uchwalenie konstytucji Izraela.

Krytyka koalicji i Likudu

Bennett skrytykował także działalność koalicji i retorykę polityczną w kraju. Jego zdaniem członkowie Knesetu powinni angażować się w politykę, aby rozwiązywać problemy, a nie zaostrzać konfrontację z przeciwnikami.

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Według Bennetta awans w partii Likud zależy nie od rozwiązywania problemów, lecz od prowokowania sił lewicowych.

Ocena okresu przed 7 października

Bennett nazwał rok poprzedzający ataki z 7 października trudnym okresem z powodu pogłębiającego się podziału politycznego. Jak powiedział, wewnętrzna konfrontacja osłabiała kraj, a wrogowie Izraela obserwowali te różnice.

Osobno poruszył kwestię poboru ultraortodoksyjnych Żydów do armii. Bennett obarczył odpowiedzialnością za sytuację partie syjonistyczne, które, jak twierdził, są podporządkowane liderowi partii Szas Arje Deriemu oraz przewodniczącemu Zjednoczonego Judaizmu Tory Icchakowi Goldknopfowi.

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