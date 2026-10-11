Иран считает недостаточным ответ США на семь условий, выдвинутых Тегераном для восстановления судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает Anadolu Agency.

По словам Резаи, Вашингтон согласился с частью условий Тегерана, однако ряд вопросов остается неясным для иранской стороны. Он заявил, что США должны уточнить эти положения. Резаи также сказал, что Иран больше не готовит ответ Вашингтону, поскольку американская сторона уже передала свою позицию.

Семь условий Тегерана

Резаи утверждает, что в течение последних двух месяцев США обращались к Ирану через Пакистан, Катар и Ирак с просьбой представить свои предложения. Около двух недель назад Тегеран передал Вашингтону семь условий, подчеркнув, что не откроет пролив для США и не начнет переговоры до их выполнения.

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В сообщении не приводятся все семь условий и не уточняется, с какими именно из них согласился Вашингтон. Среди требований Ирана — прекращение боевых действий, разблокирование иранских активов, отмена ограничений на экспорт иранской нефти и прекращение военно-морской блокады иранских портов со стороны США. Резаи назвал управление Ормузским проливом важным национальным активом Ирана и заявил, что без участия Тегерана безопасность в Персидском заливе невозможна.

Предложение через Катар

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Тегеран может открыть стратегическую водную артерию в течение семи дней, если США примут предложение, переданное при посредничестве Катара. Согласно этому плану, Вашингтон должен был выполнить согласованные шаги в течение первых четырех или пяти дней, после чего на шестой день могло бы возобновиться нормальное судоходство, а на седьмой — начаться переговоры по окончательному соглашению.

По данным Anadolu Agency, США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран ответил ракетными и дроновыми атаками в регионе и фактически ограничил проход через пролив. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о свободе судоходства в Ормузском проливе, однако его реализация остановилась из-за разногласий по поводу безопасности на водном пути.

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