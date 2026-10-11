伊朗认为，美国对德黑兰为恢复霍尔木兹海峡通航提出的七项条件的回应不足。伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

雷扎伊表示，华盛顿同意了德黑兰的部分条件，但仍有一些问题对伊朗方面不明确。他称，美国必须澄清这些条款。雷扎伊还表示，伊朗不再准备回应华盛顿，因为美方已经传达了自己的立场。

德黑兰的七项条件

雷扎伊声称，在过去两个月中，美国通过巴基斯坦、卡塔尔和伊拉克与伊朗接触，请求其提交提议。大约两周前，德黑兰向华盛顿提交了七项条件，并强调在这些条件得到满足之前，不会向美国开放该海峡，也不会开始谈判。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

报道未列出全部七项条件，也未说明华盛顿具体同意了其中哪些条件。伊朗的要求包括停止敌对行动、解冻伊朗资产、取消对伊朗石油出口的限制，以及结束美国对伊朗港口的海上封锁。雷扎伊称，对霍尔木兹海峡的管理是伊朗重要的国家资产，并表示没有德黑兰的参与，波斯湾的安全是不可能实现的。

通过卡塔尔提出的建议

9月底，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐曾表示，如果美国接受通过卡塔尔斡旋转交的提议，德黑兰可在七天内开放这条战略水道。根据该计划，华盛顿须在头四天或五天内完成商定步骤，之后第六天可恢复正常航运，第七天可开始就最终协议进行谈判。

据阿纳多卢通讯社报道，美国和以色列于2月28日开始对伊朗发动战争，随后德黑兰以在该地区发动导弹和无人机袭击作出回应，并实际上限制了通过该海峡的通行。6月，华盛顿和德黑兰签署了关于霍尔木兹海峡航行自由的备忘录，但其落实因双方对该水道安全问题存在分歧而停滞。

关注我们在