Iran uznaje odpowiedź USA na siedem warunków wysuniętych przez Teheran w celu przywrócenia żeglugi przez Cieśninę Ormuz za niewystarczającą. Oświadczył o tym sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei, informuje Anadolu Agency.

Według Rezaeiego Waszyngton zgodził się na część warunków Teheranu, ale szereg kwestii pozostaje niejasnych dla strony irańskiej. Powiedział, że USA muszą doprecyzować te postanowienia. Rezaei powiedział także, że Iran nie przygotowuje już odpowiedzi dla Waszyngtonu, ponieważ strona amerykańska już przekazała swoje stanowisko.

Siedem warunków Teheranu

Rezaei twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy USA zwracały się do Iranu za pośrednictwem Pakistanu, Kataru i Iraku z prośbą o przedstawienie swoich propozycji. Około dwa tygodnie temu Teheran przekazał Waszyngtonowi siedem warunków, podkreślając, że nie otworzy cieśniny dla USA ani nie rozpocznie negocjacji, dopóki nie zostaną one spełnione.

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W informacji nie wymieniono wszystkich siedmiu warunków ani nie sprecyzowano, na które z nich zgodził się Waszyngton. Wśród żądań Iranu są zaprzestanie działań wojennych, odblokowanie irańskich aktywów, zniesienie ograniczeń dotyczących eksportu irańskiej ropy oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej irańskich portów. Rezaei nazwał kontrolę nad Cieśniną Ormuz ważnym narodowym aktywem Iranu i oświadczył, że bezpieczeństwo w Zatoce Perskiej jest niemożliwe bez udziału Teheranu.

Propozycja za pośrednictwem Kataru

Pod koniec września minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oświadczył, że Teheran może otworzyć strategiczny szlak wodny w ciągu siedmiu dni, jeśli USA przyjmą propozycję przekazaną za pośrednictwem Kataru. Zgodnie z tym planem Waszyngton miałby zrealizować uzgodnione kroki w ciągu pierwszych czterech lub pięciu dni, po czym szóstego dnia mogłaby zostać przywrócona normalna żegluga, a siódmego dnia mogłyby rozpocząć się negocjacje w sprawie ostatecznego porozumienia.

Według Anadolu Agency USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, po czym Teheran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi w regionie oraz faktycznie ograniczył przepływ przez cieśninę. W czerwcu Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz, jednak jego realizacja została wstrzymana z powodu rozbieżności dotyczących bezpieczeństwa na szlaku wodnym.

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