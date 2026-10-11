Іран назвав недостатньою відповідь США щодо Ормузької протоки — Anadolu Agency

Іран вважає недостатньою відповідь США на сім умов, висунутих Тегераном для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Резаї, Вашингтон погодився з частиною умов Тегерана, але низка питань залишається незрозумілою для іранської сторони. Він заявив, що США мають уточнити ці положення. Резаї також сказав, що Іран більше не готує відповідь Вашингтону, оскільки американська сторона вже передала свою позицію.

Сім умов Тегерана

Резаї стверджує, що протягом останніх двох місяців США зверталися до Ірану через Пакистан, Катар та Ірак із проханням подати свої пропозиції. Приблизно два тижні тому Тегеран передав Вашингтону сім умов, наголосивши, що не відкриватиме протоку для США та не починатиме переговорів до їх виконання.

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У повідомленні не наводяться всі сім умов і не уточнюється, з якими саме з них погодився Вашингтон. Серед вимог Ірану — припинення бойових дій, розблокування іранських активів, скасування обмежень на експорт іранської нафти та припинення військово-морської блокади іранських портів з боку США. Резаї назвав управління Ормузькою протокою важливим національним активом Ірану та заявив, що без участі Тегерана безпека в Перській затоці неможлива.

Пропозиція через Катар

Наприкінці вересня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв, що Тегеран може відкрити стратегічну водну артерію протягом семи днів, якщо США приймуть пропозицію, передану через посередництво Катару. За цим планом Вашингтон мав би виконати погоджені кроки впродовж перших чотирьох або п'яти днів, після чого на шостий день могло б відновитися нормальне судноплавство, а на сьомий — початися переговори про остаточну угоду.

За даними Anadolu Agency, США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран відповів ракетними та дроновими атаками в регіоні й фактично обмежив прохід через протоку. У червні Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про свободу судноплавства в Ормузькій протоці, однак його реалізація зупинилася через розбіжності щодо безпеки на водному шляху.

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