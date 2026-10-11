Президент США Дональд Трамп отменил многолетние ограничения на авиасообщение между США и Ливаном, устранив одно из препятствий для восстановления прямых рейсов. Он подписал решение 30 сентября, а позднее оно было опубликовано в Federal Register, сообщает The National.

Отмена четырех решений

Трамп заявил, что ограничения, введенные четырьмя президентскими решениями в 1985, 1992, 1998 и 2007 годах, больше не нужны для обеспечения безопасности воздушных судов. Он отменил все четыре решения и поручил министру транспорта США незамедлительно внести изменения, в том числе отменить противоречащие им нормативные акты, правила или распоряжения.

Ограничения появились в 1985 году при администрации президента Рональда Рейгана после захвата рейса TWA 847. Самолет, выполнявший рейс из Афин в Рим, заставили приземлиться в Бейруте. Во время 17-дневного кризиса с заложниками угонщики, названные в материале предполагаемыми боевиками «Хезболлы», убили находившегося на борту водолаза ВМС США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Смягчение ограничений

Последующие администрации США постепенно смягчали эти правила. В 1992 году иностранным перевозчикам разрешили перевозить грузы в Ливан, в 1998-м — продавать билеты в страну и выполнять рейсы с остановкой в ней. Решение 2007 года предусматривало исключения для отдельных американских перевозчиков, работавших по контрактам с правительством США. В то же время эти меры не позволяли восстановить прямое коммерческое авиасообщение.

Реакция Ливана

Президент Ливана Джозеф Аун приветствовал отмену ограничений, назвав ее признаком доверия к шагам ливанского государства по обеспечению безопасности гражданской авиации. В июле во время встречи в Белом доме он просил Трампа пересмотреть эти ограничения. Посол Ливана в Вашингтоне Нада Муавад заявила, что решение открывает путь к восстановлению прямых рейсов, однако не гарантирует их немедленного возобновления.

Читай нас в