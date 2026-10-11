美国总统唐纳德·特朗普撤销了美国与黎巴嫩之间长期实施的航空运输限制，消除了恢复直航的一项障碍。据《The National》报道，他于9月30日签署了该决定，随后该决定在《联邦公报》上公布。

撤销四项决定

特朗普表示，根据1985年、1992年、1998年和2007年的四项总统决定实施的限制，已不再是确保航空器安全所必需的。他撤销了全部四项决定，并指示美国运输部长立即实施相关变更，包括废除相冲突的法规、规则或命令。

这些限制于1985年在罗纳德·里根总统执政期间、TWA 847航班遭劫持后出台。这架从雅典飞往罗马的飞机被迫在贝鲁特降落。在长达17天的人质危机期间，劫机者——文中称其为疑似真主党武装人员——杀害了一名在机上的美国海军潜水员。

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放宽限制

此后的美国政府逐步放宽了这些规定。1992年，外国航空公司获准向黎巴嫩运输货物；1998年，获准销售前往该国的机票，并运营在该国经停的航班。2007年的决定为部分根据与美国政府合同运营的美国航空公司规定了例外情况。不过，这些措施并未允许恢复直达商业航空服务。

黎巴嫩的反应

黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩欢迎撤销这些限制，称这表明对黎巴嫩国家为保障民航安全所采取措施的信任。7月，他在白宫会面期间请求特朗普重新审视这些限制。黎巴嫩驻华盛顿大使娜达·穆阿瓦德表示，这项决定为恢复直航铺平了道路，但并不保证航班会立即恢复。

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