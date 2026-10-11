Prezydent USA Donald Trump zniósł wieloletnie ograniczenia dotyczące połączeń lotniczych między USA a Libanem, usuwając jedną z przeszkód w przywróceniu bezpośrednich lotów. Podpisał decyzję 30 września, a następnie opublikowano ją w Federal Register, informuje The National.

Uchylenie czterech decyzji

Trump oświadczył, że ograniczenia wprowadzone czterema decyzjami prezydenckimi w latach 1985, 1992, 1998 i 2007 nie są już konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa statków powietrznych. Uchylił wszystkie cztery decyzje i polecił sekretarzowi transportu USA natychmiastowe wdrożenie zmian, w tym uchylenie sprzecznych przepisów, zasad lub zarządzeń.

Ograniczenia wprowadzono w 1985 roku za administracji prezydenta Ronalda Reagana po uprowadzeniu lotu TWA 847. Samolot lecący z Aten do Rzymu został zmuszony do lądowania w Bejrucie. Podczas trwającego 17 dni kryzysu zakładniczego porywacze, określeni w materiale jako prawdopodobni bojownicy Hezbollahu, zabili znajdującego się na pokładzie nurka Marynarki Wojennej USA.

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Łagodzenie ograniczeń

Kolejne administracje USA stopniowo łagodziły te zasady. W 1992 roku zagranicznym przewoźnikom zezwolono na transport ładunków do Libanu, w 1998 roku — na sprzedaż biletów do tego kraju oraz wykonywanie lotów z postojem w nim. Decyzja z 2007 roku przewidywała wyjątki dla niektórych amerykańskich przewoźników działających na podstawie kontraktów z rządem USA. Jednocześnie środki te nie pozwalały na wznowienie bezpośrednich komercyjnych połączeń lotniczych.

Reakcja Libanu

Prezydent Libanu Joseph Aoun z zadowoleniem przyjął zniesienie ograniczeń, nazywając je oznaką zaufania do działań państwa libańskiego na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W lipcu, podczas spotkania w Białym Domu, prosił Trumpa o ponowne rozpatrzenie tych ograniczeń. Ambasador Libanu w Waszyngtonie Nada Mouawad oświadczyła, że decyzja otwiera drogę do przywrócenia bezpośrednich lotów, jednak nie gwarantuje ich natychmiastowego wznowienia.

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