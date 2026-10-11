Президент Трамп скасував обмеження на рейси США—Ліван — The National

Президент США Дональд Трамп скасував багаторічні обмеження на авіасполучення між США та Ліваном, що усуває одну з перешкод для відновлення прямих рейсів. Рішення він підписав 30 вересня, а згодом його опублікували у Federal Register, повідомляє The National.

Скасування чотирьох рішень

Трамп заявив, що обмеження, запроваджені чотирма президентськими рішеннями у 1985, 1992, 1998 та 2007 роках, більше не є необхідними для забезпечення безпеки повітряних суден. Він скасував усі чотири рішення та доручив міністру транспорту США негайно запровадити зміни, зокрема скасувати суперечливі нормативні акти, правила або розпорядження.

Обмеження з'явилися 1985 року за адміністрації президента Рональда Рейгана після захоплення рейсу TWA 847. Літак, який виконував рейс з Афін до Рима, змусили сісти в Бейруті. Під час 17-денної кризи із заручниками викрадачі, яких у матеріалі названо ймовірними бойовиками «Хезболли», вбили водолаза ВМС США, який перебував на борту.

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Послаблення обмежень

Наступні адміністрації США поступово послаблювали ці правила. У 1992 році іноземним перевізникам дозволили перевозити вантажі до Лівану, у 1998-му — продавати квитки до країни та виконувати рейси із зупинкою в ній. Рішення 2007 року передбачало винятки для окремих американських перевізників, що працювали за контрактами з урядом США. Водночас ці заходи не дозволяли відновити пряме комерційне авіасполучення.

Реакція Лівану

Президент Лівану Джозеф Аун вітав скасування обмежень, назвавши його ознакою довіри до кроків ліванської держави із гарантування безпеки цивільної авіації. У липні під час зустрічі в Білому домі він просив Трампа переглянути ці обмеження. Посол Лівану у Вашингтоні Нада Муавад заявила, що рішення відкриває шлях до відновлення прямих рейсів, однак їхнє негайне поновлення воно не гарантує.

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