Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że trzy brutalne ataki w polskich szkołach w tym tygodniu były powiązane z „gloryfikowaniem przemocy” w internecie. W wyniku ataków zginęła jedna kobieta, a inne osoby, w tym dzieci, zostały ranne, informuje BBC News.

Oświadczenie Tuska i działania policji

Podczas niedzielnego posiedzenia kryzysowego ze służbami bezpieczeństwa Tusk powiedział, że takie działania często są spontaniczne i inspirowane aktywnością w internecie. Dodał, że władze nie mają do czynienia z szeroko zorganizowaną grupą, jednak w ostatnich latach i miesiącach na świecie i w Polsce rośnie fascynacja przemocą.

Według szefa rządu są to akty nihilistycznej przemocy związane ze środowiskiem skrajnej prawicy. Jak powiedział, część zatrzymanych działała w kręgach skrajnej prawicy. Policja odnotowała również wzrost liczby wyszukiwań treści nazistowskich oraz masowych morderców, którzy stali się idolami w internecie.

Po kontrolach dziesiątek tysięcy szkół policja zatrzymała 117 osób za posiadanie noży lub innej broni, a także za groźby ataków na szkoły lub innych uczniów.

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Ataki w szkołach

W środę 19-letni uczeń zaatakował ludzi w szkole zawodowej w województwie mazowieckim, raniąc dziewięć osób. Następnego dnia, po tym jak 15-letni nastolatek wszedł do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach na północ od Warszawy, zginęła 37-letnia pracownica szkoły.

W sobotę w placówce oświatowej w Warszawie zatrzymano kobietę, która podczas ataku na 17-letnią dziewczynę zraniła trzy osoby. Tysiące policjantów odwiedziło szkoły w całym kraju, aby uspokoić uczniów po rozprzestrzenieniu się pogłosek o możliwych nowych atakach związanych z rzekomym internetowym wyzwaniem „Krwawy Piątek”.

W mieście Sierpc zatrzymano również 17-letniego chłopca, który, według ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego, miał na terenie szkoły oświadczyć, że zamierza kogoś skrzywdzić.

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