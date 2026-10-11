В Гондурасе с понедельника, 12 октября, вырастут розничные цены на бензин, керосин и автомобильный сжиженный газ. Дизельное топливо вторую неделю подряд будут продавать по неизменной цене благодаря временной мере правительства. О новой еженедельной ценовой таблице Министерства энергетики страны сообщает The Rio Times.

Новые цены в столице

В Тегусигальпе цена премиального бензина вырастет на 1,23 лемпиры — до 157,84 лемпиры за галлон. Стоимость обычного бензина повысится на 2,04 лемпиры, до 139,96 лемпиры за галлон.

Сильнее всего подорожает керосин: его цена вырастет на 2,50 лемпиры, до 145,92 лемпиры за галлон. Автомобильный сжиженный газ подорожает на 1,14 лемпиры — до 54,93 лемпиры за галлон. Министерство связало пересмотр цен с ростом международных цен на топливо.

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Дизель и цены в Сан-Педро-Сула

Цена дизельного топлива в Тегусигальпе останется на уровне 153,53 лемпиры за галлон, а в Сан-Педро-Сула — 149,20 лемпиры. По данным газеты La Tribuna, правительство будет компенсировать около 12 лемпир за галлон дизельного топлива в течение 30 дней, начиная с 5 октября. Мера призвана ограничить влияние стоимости топлива на транспорт, сельское хозяйство и цены на продукты.

В Сан-Педро-Сула премиальный бензин будет стоить 153,13 лемпиры за галлон, обычный — 135,49 лемпиры. Цена керосина составит 141,17 лемпиры, а автомобильного сжиженного газа — 50,92 лемпиры за галлон. Бытовой газ в Тегусигальпе и Сан-Педро-Сула также останется без изменений при государственной поддержке.

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