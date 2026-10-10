W kanadyjskiej prowincji Quebec separatystyczna partia Parti Québécois utworzyła rząd mniejszościowy po wyborach 5 października. Jej lider, Paul St-Pierre Plamondon, został premierem desygnowanym i oświadczył, że nie zwoła referendum w sprawie suwerenności Quebecu, dopóki prezydentem USA będzie Donald Trump. Może to odsunąć głosowanie co najmniej do 2029 roku.

The Rio Times informuje, powołując się na CBC News. Według publikacji Plamondon wezwał wybranych i niewybranych kandydatów partii, aby pozostali zmobilizowani na wypadek kolejnych wyborów. Wskazuje to, że rząd mniejszościowy spodziewa się niestabilności politycznej.

Głosowanie w Albercie

Tymczasem 19 października wyborcy w Albercie mają zdecydować, czy prowincja powinna dążyć do wystąpienia z Kanady. The Rio Times zauważa, że głosowanie ma pokazać poziom wyobcowania w zachodniej Kanadzie, a niekoniecznie stworzyć mandat do secesji.

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Premier Kanady Mark Carney, lider konserwatystów Pierre Poilievre, premier Alberty Danielle Smith oraz premier Saskatchewan Scott Moe odrzucili apel Elona Muska o odłączenie Quebecu, Alberty i Saskatchewan. Według CBC News Carney stwierdził, że o przyszłości Kanady zdecydują Kanadyjczycy i mieszkańcy Quebecu.

Presja na gospodarkę

Spory polityczne toczą się na tle pogarszającej się sytuacji na kanadyjskim rynku pracy. Według danych Statistics Canada, o których poinformowała La Presse, we wrześniu zatrudnienie w kraju zmniejszyło się o 68 tys. osób, a stopa bezrobocia wzrosła do 6,5%. W Quebecu liczba miejsc pracy spadła o 49 tys., a bezrobocie osiągnęło 6%.

W USA roczne oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły w październiku do 4,7% z 4,6% we wrześniu, według danych Uniwersytetu Michigan. Oczekiwania pięcioletnie wzrosły z 3,4% do 3,5%.

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