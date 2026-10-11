多米尼加共和国当局登记了22起涉及本国公民的案件：这些人在接受被描述为民用工作的赴外工作机会后，卷入了俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰发动的战争。自10月5日起，这些人的亲属一直在圣多明各国民议会大楼外，要求让他们回家，The Rio Times报道。

外交部长维克托·比索诺10月9日称局势极其严重，并表示公民的生命受到威胁。他说，官方登记的案件数量从20起增至22起。数据基于亲属的投诉、从俄罗斯返回者的讲述以及仍留在当地者的消息。

家属的讲述

据亲属称，这些男子被提供了海外技术工作或安保领域工作。抵达后，他们签署了无法阅读内容的文件，随后被送去接受军事训练。

杰奎琳·费利克斯向《Hoy》报表示，她33岁的儿子迈科尔·恩里克·坎普萨诺·费利克斯被承诺获得机械师工作，起初提及的目的地是巴拿马。她称，他目前正在俄罗斯接受训练，并请求帮助其离开。她还说，这些男子曾致电亲属，称可能被派往前线。这一说法尚未得到独立证实。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

另一名亲属特立尼达·坎普萨诺表示，她52岁的哥哥埃克托尔前往从事卡车焊接工作。她说，这名患有脊柱和腿部问题的男子被送去接受训练。

与俄方的接触

多米尼加共和国外交部表示，自9月24日起一直在警告公民防范此类工作邀请。该部门指出，这些男子在俄罗斯境内签署了个人合同，但其中部分人及其亲属表示，实际条件与承诺的工作不符。

比索诺于9月24日在纽约举行的联合国大会期间，向俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫提出了这一问题。10月6日，两名副部长向俄罗斯大使谢尔盖·谢列金移交了涉及20名公民的材料。谢列金此前表示，俄罗斯法律允许外国人参军，并称这些人为志愿者。

多米尼加外交部表示，正在提供领事协助，包括帮助寻找人员并支持他们返回家园。同时，比索诺承认，由于合同由私人签订，国家的能力有限。

关注我们在