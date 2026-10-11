В Доминиканской Республике власти зарегистрировали 22 случая, касающихся граждан, оказавшихся вовлеченными в войну Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины после поездок на работу, которую им представляли как гражданскую. Родственники этих людей с 5 октября находятся у здания Национального конгресса в Санто-Доминго и требуют вернуть их домой, сообщает The Rio Times.

Министр иностранных дел Виктор Бисоно 9 октября назвал ситуацию крайне серьезной и заявил, что жизни граждан угрожает опасность. По его словам, число официально зарегистрированных дел выросло с 20 до 22. Данные основаны на жалобах родственников, рассказах людей, вернувшихся из России, и сообщениях тех, кто остается там.

Рассказы семей

По словам родственников, мужчинам предлагали техническую работу или работу в сфере безопасности за рубежом. После прибытия они подписывали документы, содержание которых не могли прочитать, а затем оказывались на военной подготовке.

Жаклин Феликс сообщила газете Hoy, что ее 33-летнему сыну Маиколу Энрике Кампусано Феликсу обещали работу механиком, причем первоначально речь шла о Панаме. По ее утверждению, сейчас он проходит подготовку в России и просит помочь ему выехать. Она также сказала, что мужчины звонили родственникам и сообщали о возможной отправке на фронт. Это утверждение независимо не подтверждено.

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Другая родственница, Тринидад Кампусано, рассказала, что ее 52-летний брат Эктор поехал на работу по сварке грузовиков. По ее словам, мужчину с проблемами позвоночника и ноги направили на подготовку.

Контакты с российской стороной

Министерство иностранных дел Доминиканской Республики заявило, что предупреждало граждан о таких предложениях с 24 сентября. В ведомстве отметили, что мужчины подписали индивидуальные контракты на территории России, однако часть из них и их родственники заявили о несоответствии фактических условий обещанной работе.

Бисоно поднял этот вопрос перед министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 сентября в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН. 6 октября два заместителя министра передали послу России Сергею Середину материалы по 20 гражданам. Середин ранее заявлял, что российское законодательство позволяет иностранцам вступать в армию, и называл таких людей добровольцами.

Доминиканское внешнеполитическое ведомство сообщило, что оказывает консульскую помощь, в частности помогает разыскивать людей и поддерживает их возвращение домой. В то же время Бисоно признал, что возможности государства ограничены, поскольку контракты были заключены частными лицами.

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