Na Dominikanie władze zarejestrowały 22 przypadki dotyczące obywateli, którzy zostali wciągnięci w wojnę Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie po wyjazdach do pracy przedstawianej im jako cywilna. Krewni tych osób od 5 października przebywają przed budynkiem Kongresu Narodowego w Santo Domingo i żądają sprowadzenia ich do domu, informuje The Rio Times.

Minister spraw zagranicznych Viktor Bisono 9 października nazwał sytuację niezwykle poważną i oświadczył, że życie obywateli jest zagrożone. Według niego liczba oficjalnie zarejestrowanych spraw wzrosła z 20 do 22. Dane opierają się na skargach krewnych, relacjach osób, które wróciły z Rosji, oraz informacjach od tych, którzy tam pozostają.

Relacje rodzin

Według krewnych mężczyznom oferowano za granicą pracę techniczną lub w sektorze ochrony. Po przybyciu podpisywali dokumenty, których treści nie mogli przeczytać, a następnie trafiali na szkolenie wojskowe.

Jacqueline Felix powiedziała gazecie Hoy, że jej 33-letniemu synowi, Maikolowi Enrique Campusano Felixowi, obiecano pracę mechanika, a początkowo mowa była o Panamie. Jak twierdzi, obecnie odbywa on szkolenie w Rosji i prosi o pomoc w wyjeździe. Powiedziała również, że mężczyźni dzwonili do krewnych i informowali o możliwym wysłaniu na front. To twierdzenie nie zostało niezależnie potwierdzone.

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Inna krewna, Trinidad Campusano, powiedziała, że jej 52-letni brat Hector wyjechał do pracy przy spawaniu ciężarówek. Według niej mężczyzna, który ma problemy z kręgosłupem i nogą, został skierowany na szkolenie.

Kontakty ze stroną rosyjską

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dominikany poinformowało, że ostrzegało obywateli przed takimi ofertami od 24 września. Resort zaznaczył, że mężczyźni podpisali indywidualne kontrakty na terytorium Rosji, jednak część z nich i ich krewni oświadczyli, że faktyczne warunki nie odpowiadały obiecanej pracy.

Bisono poruszył tę kwestię z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem 24 września w Nowym Jorku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 6 października dwóch wiceministrów przekazało ambasadorowi Rosji Siergiejowi Seredinowi materiały dotyczące 20 obywateli. Seredin wcześniej oświadczył, że rosyjskie ustawodawstwo pozwala cudzoziemcom wstępować do wojska, i nazwał takie osoby ochotnikami.

Dominikańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że udziela pomocy konsularnej, w tym pomaga odnajdywać ludzi i wspiera ich powrót do domu. Jednocześnie Bisono przyznał, że możliwości państwa są ograniczone, ponieważ kontrakty zostały zawarte przez osoby prywatne.

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