W Niemczech lotnisko w Norymberdze zamknięto z powodu sytuacji awaryjnej związanej z ruchem lotniczym. Jeden z samolotów wylądował w eskorcie myśliwców Eurofighter, a lotnisko zostało otoczone przez policję, informuje Interia, powołując się na Reutersa i niemieckie media.

Samolot eskortowały myśliwce

Lotnisko w oświadczeniu nie podało szczegółów incydentu i poinformowało, że później przekaże dodatkowe informacje. Rzecznik policji powiedział Die Welt, że funkcjonariusze zakładają możliwość sytuacji awaryjnej na pokładzie samolotu, jednak informacja ta nie została jeszcze potwierdzona.

Według Die Welt służby rozpoczęły działania krótko przed zaplanowanym na 12:15 lądowaniem samolotu Corendon Airlines, który wystartował z greckiej wyspy Korfu. Agencja dpa informowała, że wcześniej ogłoszono kod alarmowy. Rzecznik lotniska potwierdził, że do eskorty samolotu zaangażowano myśliwce Eurofighter.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o możliwym dronie

Wcześniej rano trzech pilotów zgłosiło nieznany obiekt w pobliżu lotniska podczas startu lub lądowania. Według Die Welt mógł to być dron. Zgłoszenia napływały między 2:00 a 4:00.

Służby wykorzystały policyjny śmigłowiec do poszukiwania możliwego bezzałogowca, ale operacja nie przyniosła rezultatów. Po zgłoszeniach dotyczących obiektu opóźniono sześć lotów, a dwa kolejne samoloty skierowano na inne lotniska. Bild poinformował również o działaniach na lotnisku jednostki specjalnej SEK.

Czytaj nas na