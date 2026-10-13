В Германии аэропорт Нюрнберга закрыли из-за чрезвычайной ситуации, связанной с воздушным движением. Один из самолетов приземлился в сопровождении истребителей Eurofighter, а аэропорт окружила полиция, сообщает Interia со ссылкой на Reuters и немецкие СМИ.

Самолет сопровождали истребители

Аэропорт в заявлении не привел подробностей инцидента и сообщил, что предоставит дополнительную информацию позднее. Представитель полиции сказал Die Welt, что правоохранители допускают возможную чрезвычайную ситуацию на борту самолета, однако эта информация пока не подтверждена.

По данным Die Welt, службы начали действовать незадолго до запланированной на 12:15 посадки самолета Corendon Airlines, вылетевшего с греческого острова Корфу. Агентство dpa сообщало, что до этого был объявлен код тревоги. Представитель аэропорта подтвердил, что для сопровождения самолета были привлечены истребители Eurofighter.

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Сообщения о возможном дроне

Ранее утром трое пилотов сообщили о неизвестном объекте возле аэропорта во время взлета или посадки. По данным Die Welt, это мог быть дрон. Сообщения поступали между 2:00 и 4:00.

Для поиска возможного беспилотника службы привлекли полицейский вертолет, однако операция не дала результатов. После сообщений об объекте были задержаны шесть рейсов, еще два самолета направили в другие аэропорты. Bild также сообщило о работе в аэропорту подразделения специального назначения SEK.

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