纽伦堡机场因航空紧急情况关闭——Interia

德国纽伦堡机场因与空中交通有关的紧急情况而关闭。一架飞机在Eurofighter战斗机护航下降落，警方则包围了机场，Interia报道，消息援引路透社和德国媒体。

战斗机护航该飞机

机场在一份声明中未披露事件细节，并表示将于稍后提供更多信息。一名警方发言人对Die Welt表示，执法人员认为飞机上可能发生了紧急情况，但这一信息尚未得到证实。

据Die Welt报道，相关部门在一架Corendon Airlines飞机原定于12:15降落前不久开始行动，该飞机从希腊科孚岛起飞。dpa通讯社报道称，此前已宣布警报代码。一名机场发言人证实，已派出Eurofighter战斗机为该飞机护航。

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有关可能出现无人机的报告

当天早些时候，三名飞行员报告称，在起飞或降落期间，机场附近出现不明物体。据Die Welt报道，这可能是一架无人机。报告在2:00至4:00之间陆续传来。

相关部门出动警用直升机搜寻可能存在的无人机，但行动未取得结果。在有关该物体的报告出现后，六个航班被延误，另有两架飞机被改降至其他机场。Bild还报道称，特种部队SEK在机场开展行动。

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