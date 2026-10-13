Federalny Sąd Najwyższy w Abudży w Nigerii wyznaczył na 20 listopada ogłoszenie decyzji w sprawie wniosku Atiku Abubakara i Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego (ADC) o zmianę pozwu przeciwko prezydentowi Boli Tinubu i partii Kongres Wszystkich Postępowców (APC). Powodowie dążą do niedopuszczenia Tinubu i APC do wyborów prezydenckich w 2027 roku. Informuje o tym Premium Times Nigeria.

Abubakar, kandydat ADC na prezydenta, złożył pozew w sierpniu. Wśród pozwanych w sprawie znajduje się również Niezależna Narodowa Komisja Wyborcza Nigerii (INEC). Powodowie proszą sąd o nakazanie INEC usunięcia Tinubu i APC z list kandydatów oraz partii w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 16 stycznia 2027 roku.

Jakich zmian domagają się powodowie

Abubakar i ADC chcą skorygować błędy w dokumentach procesowych, złożyć wyraźniejsze kopie załączników oraz szerzej przedstawić swoje twierdzenia dotyczące rzekomo sfałszowanego certyfikatu ukończenia służby w Korpusie Służby Młodzieży Narodowej (NYSC). Według powodów APC złożyła ten dokument w INEC na poparcie kandydatury Tinubu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W szczególności stwierdzili, że omyłkowo nazwali formularz INEC EC9A formularzem CF001. Według nich EC9A jest obecnie obowiązującym formularzem deklaracji danych osobowych kandydata, który zastąpił wcześniejsze oznaczenie CF001. Powodowie chcą również dodać pisemne zeznania Abubakara i lepszej jakości kopie dokumentów. Podkreślają, że zmiany nie wprowadzają nowych kwestii ani dodatkowych roszczeń.

Zastrzeżenia pozwanych

Prawnicy Tinubu, APC i INEC wezwali sąd do oddalenia wniosku. Przedstawiciel prezydenta Wole Olanipekun oświadczył, że proponowane zmiany faktycznie oznaczałyby wniesienie nowego pozwu, a nie korektę obecnego. Twierdził również, że terminy na wniesienie takiego pozwu przewidziane w konstytucji Nigerii już upłynęły.

Przedstawiciele APC i INEC poparli te zastrzeżenia. INEC oświadczyła, że zmiany mogą wprowadzić nową podstawę powództwa lub usunąć wadę jurysdykcyjną po upływie 14-dniowego terminu na wniesienie pozwu przedwyborczego. Tinubu i APC w swoich zastrzeżeniach wobec głównego pozwu odrzucili twierdzenia o złożeniu sfałszowanego certyfikatu, dodając, że NYSC nie kwestionował wydania dokumentu prezydentowi.

Czytaj nas na