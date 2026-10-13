Федеральный высокий суд в Абудже, Нигерия, назначил на 20 ноября вынесение решения по ходатайству Атику Абубакара и Африканского демократического конгресса (ADC) о внесении изменений в иск против президента Болы Тинубу и партии Всепрогрессивный конгресс (APC). Истцы добиваются недопуска Тинубу и APC к президентским выборам 2027 года. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Абубакар, кандидат в президенты от ADC, подал иск в августе. Ответчиком по делу также является Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии (INEC). Истцы просят суд обязать INEC исключить Тинубу и APC из списков кандидатов и партий на президентских выборах, запланированных на 16 января 2027 года.

Каких изменений добиваются истцы

Абубакар и ADC просят исправить ошибки в процессуальных документах, представить более четкие копии приложений и подробнее изложить свои утверждения о якобы поддельном сертификате о завершении службы в Национальном молодежном корпусе (NYSC). По версии истцов, APC представила этот документ в INEC в поддержку выдвижения Тинубу.

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В частности, они заявили, что по ошибке назвали форму INEC EC9A формой CF001. По их словам, EC9A является действующей формой декларации персональных данных кандидата, которая заменила прежнее обозначение CF001. Истцы также хотят добавить письменные показания Абубакара и более качественные копии документов. Они настаивают, что изменения не затрагивают новых вопросов и не содержат дополнительных требований.

Возражения ответчиков

Адвокаты Тинубу, APC и INEC призвали суд отклонить ходатайство. Представитель президента Воле Оланипекун заявил, что предлагаемые изменения фактически будут означать подачу нового иска, а не корректировку действующего. Он также утверждал, что сроки для подачи такого иска, предусмотренные конституцией Нигерии, истекли.

Представители APC и INEC поддержали эти возражения. INEC заявила, что изменения могут ввести новое основание иска или устранить юрисдикционный недостаток после истечения 14-дневного срока для подачи предвыборного иска. Тинубу и APC в возражениях против основного иска отвергли утверждения о подаче поддельного сертификата, добавив, что NYSC не оспаривал выдачу документа президенту.

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