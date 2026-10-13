尼日利亚阿布贾联邦高等法院已将11月20日定为就阿提库·阿布巴卡尔和非洲民主大会党（ADC）提出的修改针对总统博拉·提努布及全体进步大会党（APC）诉讼的申请作出裁决的日期。原告寻求禁止提努布和APC参加2027年总统选举。尼日利亚Premium Times报道。

ADC总统候选人阿布巴卡尔于8月提起诉讼。案件被告还包括尼日利亚独立国家选举委员会（INEC）。原告请求法院责令INEC将提努布和APC从定于2027年1月16日举行的总统选举候选人和政党名单中删除。

原告寻求哪些修改

阿布巴卡尔和ADC请求更正程序文件中的错误，提交更清晰的附件副本，并更详细地说明他们关于一份据称伪造的国家青年服务团（NYSC）服役完成证书的指控。原告称，APC向INEC提交了该文件，以支持提努布的提名。

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具体而言，他们表示，误将INEC的EC9A表格称为CF001表格。据他们称，EC9A是现行的候选人个人资料申报表，取代了此前的CF001名称。原告还希望补充阿布巴卡尔的书面证词及质量更高的文件副本。他们坚持认为，这些修改不会引入新问题，也不包含额外诉求。

被告的反对意见

提努布、APC和INEC的律师敦促法院驳回该申请。总统代表沃莱·奥拉尼佩昆表示，拟议的修改实际上将构成提起一项新诉讼，而非修正现有诉讼。他还称，尼日利亚宪法规定的提起此类诉讼的期限已经届满。

APC和INEC的代表支持这些反对意见。INEC表示，在提起选举前诉讼的14日期限届满后，这些修改可能引入新的诉因，或补救管辖权缺陷。提努布和APC在对主要诉讼的异议中否认曾提交伪造证书的说法，并补充称，NYSC并未否认向总统签发该文件。

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