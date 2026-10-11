波兰警方拘留了一名男子。内政与行政部长马尔钦·凯尔温斯基表示，该男子曾威胁总理唐纳德·图斯克，并策划对其发动袭击。Interia对此报道。图斯克感谢有关部门迅速且果断地采取行动。

关于可能袭击的报告

此前，波兰有关部门收到关于可能企图杀害图斯克和副总理、国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什的报告。特勤部门协调部长的发言人雅采克·多布任斯基表示，该信息已转交警方。

据波兰媒体非官方消息，该报告涉及与一个激进组织的联系，该组织据称正在寻找愿意使用枪支实施袭击的人。

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特勤部门介入案件

内政与行政部发言人卡罗琳娜·加文茨卡表示，该报告通过国家保护局转交给警方。根据凯尔温斯基和特勤部门协调部长托马什·谢莫尼亚克的指示，内政与行政部下属单位、警方、国家保护局和国内安全局的代表举行了会议。

TVN24也公布了该报告的文本。其中称，举报人通过社交媒体与一个激进组织联系，并寻找愿意使用枪支实施袭击的人。报告还提到，举报人据称曾与一名名叫克日什托夫的男子谈论武器、对政府的仇恨以及计划中的大规模杀人。

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