У Польщі затримали чоловіка, який, за словами глави МВСіА, погрожував Туску — Interia

У Польщі поліція затримала чоловіка, який, за словами міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кервінського, погрожував прем’єр-міністру Дональду Туску та планував напад на нього. Про це повідомляє Interia. Туск подякував службам за швидкі та рішучі дії.

Повідомлення про можливий напад

Раніше польські служби отримали повідомлення про можливий замах на життя Туска та віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський заявив, що інформацію передали поліції.

За неофіційними даними польських медіа, звернення стосувалося контактів із радикальною організацією, яка нібито шукала людей, готових здійснити напад із застосуванням вогнепальної зброї.

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До справи залучили спецслужби

Речниця МВСіА Кароліна Ґалецька повідомила, що звернення через Службу охорони держави передали до поліції. За дорученням Кервінського та міністра-координатора спецслужб Томаша Семоняка провели нараду за участі представників підрозділів МВСіА, поліції, Служби охорони держави та Агентства внутрішньої безпеки.

TVN24 також оприлюднив текст звернення. У ньому йшлося, що заявник через соціальні мережі контактував з однією з радикальних організацій і шукав охочих здійснити напад із вогнепальною зброєю. У зверненні також згадувалося, що заявник нібито розмовляв із чоловіком на ім’я Кшиштоф про зброю, ненависть до уряду та заплановане масове вбивство.

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