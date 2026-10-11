В Польше полиция задержала мужчину, который, по словам министра внутренних дел и администрации Марцина Кервиньского, угрожал премьер-министру Дональду Туску и планировал нападение на него. Об этом сообщает Interia. Туск поблагодарил службы за быстрые и решительные действия.

Сообщение о возможном нападении

Ранее польские службы получили сообщение о возможном покушении на жизнь Туска и вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский заявил, что информацию передали полиции.

По неофициальным данным польских СМИ, обращение касалось контактов с радикальной организацией, которая якобы искала людей, готовых совершить нападение с применением огнестрельного оружия.

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К делу привлекли спецслужбы

Пресс-секретарь МВДиА Каролина Галецкая сообщила, что обращение через Службу государственной охраны передали полиции. По поручению Кервиньского и министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка провели совещание с участием представителей подразделений МВДиА, полиции, Службы государственной охраны и Агентства внутренней безопасности.

TVN24 также опубликовал текст обращения. В нем говорилось, что заявитель через социальные сети контактировал с одной из радикальных организаций и искал желающих совершить нападение с использованием огнестрельного оружия. В обращении также упоминалось, что заявитель якобы разговаривал с мужчиной по имени Кшиштоф об оружии, ненависти к правительству и запланированном массовом убийстве.

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