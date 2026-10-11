在英国，绿党领袖扎克·波兰斯基表示，需要改变该党的内部民主机制，使领导层对党的战略方向承担更多责任。他是在党代会上一次颇具争议的投票后作出这一表态的；会议支持了一项将犹太复国主义界定为一种种族主义形式的决议。

据《卫报》报道，波兰斯基认为，该党的快速发展需要更新其程序。根据现行规则，政治路线由党员在会议上决定，而非由领导层决定。一些绿党高级代表曾担忧，这一制度可能让一小群活动人士获得不成比例的影响力。

会议投票

支持关于犹太复国主义决议的投票者有1,022人，813人反对。据该媒体称，支持者约占该党党员总数的0.4%。该文件还规定支持建立一个统一的巴勒斯坦国。

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该党五名议员中有四人反对这项决议。支持两国方案的欧洲绿党也对其提出批评。绿党在威斯敏斯特的领袖埃莉·乔恩斯表示，该党不应变得容易受到极端分子和种族主义者影响，并称实现政策制定机制现代化是一项紧迫需要。

波兰斯基的立场

波兰斯基是犹太人，并表示自己在一个犹太复国主义家庭中长大。他写道，该决议的内容符合他对犹太复国主义的理解：在他看来，这是一种构成巴勒斯坦人被驱逐和遭受种族灭绝基础的意识形态。同时，他强调，犹太复国主义并不容易定义，对许多犹太人而言，它与身份、安全和归属感有关。

这位政治人物认为，政党不应规定人们必须相信什么，而围绕定义展开的狭窄讨论既不可取，也不具战略性。他还不同意决议中规定以色列和巴勒斯坦未来国家形式的条款，并指出这应由以色列人和巴勒斯坦人决定。

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