В Великобритании лидер Партии зелёных Зак Полански заявил о необходимости изменить внутренние демократические механизмы партии, чтобы руководство несло большую ответственность за её стратегический курс. Его заявление прозвучало после спорного голосования на партийной конференции, где поддержали резолюцию, определяющую сионизм как форму расизма.

Как сообщает The Guardian, Полански считает, что стремительный рост партии требует обновления её процедур. Согласно действующим правилам, политический курс определяют члены партии на конференциях, а не руководство. Часть старших представителей «Зелёных» выражала обеспокоенность тем, что такая система может предоставлять непропорциональное влияние небольшой группе активистов.

Голосование на конференции

Резолюцию о сионизме поддержали 1 022 участника голосования, против выступили 813. По данным издания, сторонники составляли примерно 0,4% общего числа членов партии. Документ также предусматривал поддержку единого палестинского государства.

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Против резолюции выступили четверо из пяти депутатов партии. Её также раскритиковала Европейская партия зелёных, которая поддерживает урегулирование на основе двух государств. Лидер «Зелёных» в Вестминстере Элли Чаунс заявила, что партия не должна становиться уязвимой для влияния экстремистов и расистов, и назвала модернизацию механизмов принятия политических решений неотложной необходимостью.

Позиция Полански

Полански, который является евреем и, по его словам, вырос в сионистской семье, написал, что содержание резолюции соответствует его пониманию сионизма как идеологии, которая, по его мнению, лежит в основе вытеснения и геноцида палестинцев. В то же время он подчеркнул, что сионизм непросто определить, а для многих евреев он связан с идентичностью, безопасностью и чувством принадлежности.

По мнению политика, партия не должна определять, во что люди должны верить, а узкая дискуссия вокруг дефиниций не является ни желательной, ни стратегической. Он также не согласился с положениями резолюции, которые определяют будущую форму государства в Израиле и Палестине, отметив, что это должны решать израильтяне и палестинцы.

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