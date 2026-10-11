W Wielkiej Brytanii lider Partii Zielonych Zack Polanski oświadczył, że istnieje potrzeba zmiany wewnętrznych mechanizmów demokratycznych partii, aby jej kierownictwo ponosiło większą odpowiedzialność za jej strategiczny kierunek. Jego wypowiedź padła po kontrowersyjnym głosowaniu na konferencji partyjnej, podczas którego poparto rezolucję definiującą syjonizm jako formę rasizmu.

Jak informuje The Guardian, Polanski uważa, że gwałtowny wzrost partii wymaga aktualizacji jej procedur. Zgodnie z obecnymi zasadami kierunek polityczny określają członkowie partii na konferencjach, a nie kierownictwo. Część wysokich rangą przedstawicieli Zielonych wyrażała obawy, że taki system może dawać nieproporcjonalny wpływ niewielkiej grupie aktywistów.

Głosowanie na konferencji

Rezolucję dotyczącą syjonizmu poparło 1 022 uczestników głosowania, przeciw było 813. Według publikacji zwolennicy stanowili około 0,4% ogólnej liczby członków partii. Dokument przewidywał również poparcie dla jednego państwa palestyńskiego.

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Przeciw rezolucji opowiedziało się czterech z pięciu posłów partii. Skrytykowała ją również Europejska Partia Zielonych, która popiera rozwiązanie dwupaństwowe. Liderka Zielonych w Westminsterze Ellie Chowns oświadczyła, że partia nie powinna stawać się podatna na wpływy ekstremistów i rasistów, oraz nazwała modernizację mechanizmów podejmowania decyzji politycznych pilną potrzebą.

Stanowisko Polanskiego

Polanski, który jest Żydem i, jak twierdzi, wychował się w syjonistycznej rodzinie, napisał, że treść rezolucji odpowiada jego rozumieniu syjonizmu jako ideologii, która jego zdaniem leży u podstaw wypierania i ludobójstwa Palestyńczyków. Jednocześnie podkreślił, że syjonizm nie jest łatwy do zdefiniowania, a dla wielu Żydów wiąże się z tożsamością, bezpieczeństwem i poczuciem przynależności.

Zdaniem polityka partia nie powinna określać, w co ludzie mają wierzyć, a wąska debata wokół definicji nie jest ani pożądana, ani strategiczna. Nie zgodził się także z zapisami rezolucji określającymi przyszłą formę państwa w Izraelu i Palestynie, zaznaczając, że powinni o tym zdecydować Izraelczycy i Palestyńczycy.

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