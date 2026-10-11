Лідер Зелених Зак Поланскі запропонував реформу партійних правил — The Guardian

У Великій Британії лідер Партії зелених Зак Поланскі заявив про потребу змінити внутрішні демократичні механізми партії, щоб керівництво мало більше відповідальності за її стратегічний курс. Його заява пролунала після суперечливого голосування на партійній конференції, де підтримали резолюцію, що визначає сіонізм як форму расизму.

Як повідомляє The Guardian, Поланскі вважає, що стрімке зростання партії вимагає оновлення її процедур. За чинними правилами політичний курс визначають члени партії на конференціях, а не керівництво. Частина старших представників Зелених висловлювала занепокоєння, що така система може надавати непропорційний вплив невеликій групі активістів.

Голосування на конференції

Резолюцію про сіонізм підтримали 1 022 учасники голосування, проти виступили 813. За даними видання, прихильники становили приблизно 0,4% загальної кількості членів партії. Документ також передбачав підтримку єдиної палестинської держави.

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Проти резолюції виступили четверо з п’яти депутатів партії. Її також розкритикувала Європейська партія зелених, яка підтримує врегулювання із двома державами. Лідерка Зелених у Вестмінстері Еллі Чаунс заявила, що партія не повинна ставати вразливою до впливу екстремістів і расистів, та назвала модернізацію механізмів ухвалення політики нагальною потребою.

Позиція Поланскі

Поланскі, який є євреєм і, за його словами, виріс у сіоністській родині, написав, що зміст резолюції відповідає його розумінню сіонізму як ідеології, що, на його думку, лежить в основі витіснення та геноциду палестинців. Водночас він наголосив, що сіонізм непросто визначити, а для багатьох євреїв він пов’язаний з ідентичністю, безпекою та почуттям належності.

На думку політика, партія не має визначати, у що повинні вірити люди, а вузька дискусія довкола дефініцій не є ані бажаною, ані стратегічною. Він також не погодився з положеннями резолюції, які визначають майбутню форму держави в Ізраїлі та Палестині, зазначивши, що це мають вирішувати ізраїльтяни та палестинці.

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