W sobotę w Londynie, w Wielkiej Brytanii, odbył się propalestyński marsz. Palestine Solidarity Campaign (PSC) oświadczyła, że według stanu na godz. 15:40 czasu lokalnego na ulicach miasta znajdowało się ponad 250 tys. osób. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Uczestnicy zebrali się w rejonie Embankment i ruszyli w kierunku Downing Street, gdzie znajduje się rezydencja premiera Wielkiej Brytanii. Akcję zorganizowano z okazji trzeciej rocznicy rozpoczęcia izraelskich ataków na Gazę.

Żądania uczestników

Protestujący wezwali rząd Wielkiej Brytanii do wprowadzenia sankcji przeciwko Izraelowi oraz pełnego embarga na broń. Domagali się także zakończenia tego, co nazywali ludobójstwem w Gazie.

Uczestnicy nieśli palestyńskie flagi i transparenty wspierające Palestyńczyków. PSC w poście w serwisie społecznościowym X oświadczyła, że Izrael, według organizacji, nadal dopuszcza się ludobójstwa wobec palestyńskiej ludności Gazy.

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Trasa i zatrzymania

Według londyńskiej policji uzgodniona trasa prowadziła przez Victoria Embankment, Westminster Bridge, York Road, Waterloo Bridge i Strand do Whitehall, gdzie miał odbyć się wiec.

Policja poinformowała o kilku zatrzymaniach, w tym mężczyzny i kobiety z transparentami, które według organów ścigania wyrażały poparcie dla zdelegalizowanej organizacji Palestine Action. Organizacja została zdelegalizowana 5 lipca 2025 roku na podstawie ustawy o terroryzmie. Według policji jej członkowie wtargnęli do bazy Królewskich Sił Powietrznych i pomalowali sprayem dwa samoloty, powodując straty w wysokości 7 mln funtów szterlingów.

Po zdelegalizowaniu Palestine Action tysiące osób zostało aresztowanych pod zarzutem wspierania tej organizacji. W pobliżu siedziby policji New Scotland Yard zebrała się także niewielka grupa zwolenników Izraela.

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