拜登政府前官员菲尔·戈登表示，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在2024年7月就释放人质的协议提出附加条件，导致协议在之后六个月内无法达成。

据《耶路撒冷邮报》报道，戈登驳斥了内塔尼亚胡支持者的说法，即一本新书以及美国前官员布雷特·麦格克的采访为以色列总理在加沙战争期间的行动辩护。戈登表示，他的大多数前同事认为，拜登本应对以色列施加更大压力，促使其以不同方式进行战争并更快结束战争。

拜登与内塔尼亚胡的通话

根据戈登的说法，2024年7月4日，拜登在电话交谈中敦促内塔尼亚胡达成协议，因为哈马斯据称已同意协议的基本框架。他声称，该组织放弃了要求以色列在释放任何人质之前承诺永久停火的要求。

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戈登称，与此相反，内塔尼亚胡违背其自身安全部门负责人的建议，提出了新的要求。其中包括在加沙与埃及的整条边境沿线保留以色列军队，以及对返回该飞地北部的加沙居民进行审查的机制。他评估称，后一项将需要以色列军队驻留在加沙中部。

关于延误后果的说法

戈登声称，在随后的六个月里，近9000名额外的巴勒斯坦人死亡，其他以色列人质也死亡，其中包括哈马斯于8月处决的6人。他强调，这两项额外的以色列要求最终都未被纳入2025年1月达成的协议。

这名前官员还批评了内塔尼亚胡在战争期间更广泛的政策，指责他将“彻底胜利”和维持联盟置于人质协议或结束战争之上。戈登认为，华盛顿本应更积极地影响以色列的行动，而不是支持这些行动。

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