Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в июле 2024 года выдвинул дополнительные условия по соглашению об освобождении заложников, из-за чего сделка стала невозможной еще на шесть месяцев, заявил бывший чиновник администрации Джо Байдена Фил Гордон.

Как сообщает Jerusalem Post, Гордон отверг утверждения сторонников Нетаньяху о том, что новая книга и интервью бывшего американского чиновника Бретта Макгерка оправдывают действия израильского премьера во время войны в Газе. Гордон заявил, что большинство его бывших коллег считают: Байден должен был оказывать более сильное давление на Израиль, чтобы тот иначе вел войну и быстрее ее завершил.

Разговор Байдена и Нетаньяху

По версии Гордона, 4 июля 2024 года Байден в телефонном разговоре призвал Нетаньяху заключить сделку, поскольку ХАМАС якобы согласился на ее базовую схему. Он утверждает, что группировка отказалась от требования об обязательстве Израиля по постоянному прекращению огня до освобождения каких-либо заложников.

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Вместо этого, по словам Гордона, Нетаньяху вопреки советам собственных руководителей служб безопасности выдвинул новые требования. Среди них — сохранение израильских войск вдоль всей границы Газы с Египтом, а также механизм проверки жителей Газы, возвращавшихся на север анклава. Последний пункт, по его оценке, потребовал бы присутствия израильских военных в центральной части Газы.

Заявления о последствиях задержки

Гордон утверждает, что в течение следующих шести месяцев погибли почти 9 тысяч дополнительных палестинцев, а также другие израильские заложники, в том числе шесть человек, которых ХАМАС казнил в августе. Он подчеркнул, что оба дополнительных израильских требования в итоге не вошли в соглашение, достигнутое в январе 2025 года.

Бывший чиновник также раскритиковал более широкую политику Нетаньяху во время войны, обвинив его в том, что он ставил «полную победу» и сохранение коалиции выше соглашения по заложникам или прекращения войны. По мнению Гордона, Вашингтон должен был активнее влиять на действия Израиля, а не поддерживать их.

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