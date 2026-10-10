Premier Izraela Binjamin Netanjahu w lipcu 2024 roku przedstawił dodatkowe warunki dotyczące porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników, przez co umowa stała się niemożliwa przez kolejne sześć miesięcy — powiedział były urzędnik administracji Joe Bidena Phil Gordon.

Jak informuje Jerusalem Post, Gordon odrzucił twierdzenia zwolenników Netanjahu, jakoby nowa książka i wywiad z byłym amerykańskim urzędnikiem Brettem McGurkiem usprawiedliwiały działania izraelskiego premiera podczas wojny w Gazie. Gordon powiedział, że większość jego byłych współpracowników uważa, iż Biden powinien był wywierać silniejszą presję na Izrael, aby prowadził wojnę inaczej i szybciej ją zakończył.

Rozmowa Bidena i Netanjahu

Według relacji Gordona 4 lipca 2024 roku Biden podczas rozmowy telefonicznej wezwał Netanjahu do zawarcia porozumienia, ponieważ Hamas miał rzekomo zaakceptować jego podstawowy zarys. Twierdzi on, że ugrupowanie zrezygnowało z żądania zobowiązania Izraela do trwałego zawieszenia broni przed uwolnieniem jakichkolwiek zakładników.

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W zamian, jak powiedział Gordon, Netanjahu wbrew radom własnych szefów służb bezpieczeństwa przedstawił nowe żądania. Wśród nich było utrzymanie izraelskich wojsk wzdłuż całej granicy Gazy z Egiptem, a także mechanizm kontroli mieszkańców Gazy powracających na północ enklawy. Ten ostatni punkt, w jego ocenie, wymagałby obecności izraelskich wojsk w centralnej części Gazy.

Oświadczenia o konsekwencjach opóźnienia

Gordon twierdzi, że w ciągu kolejnych sześciu miesięcy zginęło prawie 9 tysięcy dodatkowych Palestyńczyków, a także inni izraelscy zakładnicy, w tym sześć osób, które Hamas stracił w sierpniu. Podkreślił, że oba dodatkowe izraelskie żądania ostatecznie nie znalazły się w porozumieniu osiągniętym w styczniu 2025 roku.

Były urzędnik skrytykował również szerszą politykę Netanjahu podczas wojny, oskarżając go o przedkładanie „całkowitego zwycięstwa” i utrzymania koalicji nad porozumienie w sprawie zakładników lub zakończenie wojny. Zdaniem Gordona Waszyngton powinien był aktywniej wpływać na działania Izraela, a nie je wspierać.

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