Premier Polski Donald Tusk podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa wezwał Europę i Stany Zjednoczone do zaostrzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Oświadczył, że Zachód musi wykazać gotowość do polityki powstrzymywania Moskwy poprzez bardziej rygorystyczne środki.

Wezwanie do zaostrzenia sankcji

Tusk poinformował, że uda się do Brukseli, aby wezwać europejskich partnerów do poważnego rozważenia zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Według niego odpowiedzialność Rosji za wojnę przeciwko Ukrainie jest pełna, a Ukraina walczy o przetrwanie, podczas gdy Rosja dąży do dominacji. O wypowiedziach polskiego premiera informuje Anadolu Agency.

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Wsparcie dla Ukrainy

Szef polskiego rządu oświadczył, że pokoju nie można osiągnąć poprzez słabość, a agresora należy powstrzymać wszelkimi dostępnymi środkami. Wezwał również państwa europejskie do dalszego wspierania Kijowa, wiążąc bezpieczeństwo i suwerenność państw Europy ze zdolnością Ukrainy do obrony przed rosyjską agresją.

Zdaniem Tuska Moskwa dąży do zniszczenia obecnej architektury bezpieczeństwa w Europie i przywrócenia rosyjskiej dominacji, która istniała przed 1989 rokiem.

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