Премьер-министр Польши Дональд Туск во время Варшавского форума безопасности призвал Европу и США усилить санкции против Российской Федерации — государства-агрессора. Он заявил, что Запад должен продемонстрировать готовность к политике сдерживания Москвы более жесткими мерами.

Призыв к усилению санкций

Туск сообщил, что отправится в Брюссель, чтобы призвать европейских партнеров серьезно рассмотреть усиление санкций против России. По его словам, ответственность России за войну против Украины является полной, а Украина борется за выживание, тогда как Россия стремится к доминированию. О заявлениях польского премьера сообщает Anadolu Agency.

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Поддержка Украины

Глава польского правительства заявил, что мира невозможно достичь через слабость, а агрессора необходимо остановить всеми доступными средствами. Он также призвал европейские страны продолжать поддерживать Киев, связав безопасность и суверенитет государств Европы со способностью Украины защищаться от российской агрессии.

По мнению Туска, Москва стремится разрушить нынешнюю архитектуру безопасности в Европе и восстановить российское доминирование, существовавшее до 1989 года.

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