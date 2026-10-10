Ексчиновник Байдена заявив, що Нетаньягу відклав угоду щодо заручників — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в липні 2024 року висунув додаткові умови щодо домовленості про звільнення заручників, через що угода стала неможливою ще на шість місяців, заявив колишній посадовець адміністрації Джо Байдена Філ Гордон.

Як повідомляє Jerusalem Post, Гордон відкинув твердження прихильників Нетаньягу, нібито нова книга та інтерв’ю колишнього американського посадовця Бретта Макгерка виправдовують дії ізраїльського прем’єра під час війни в Газі. Гордон заявив, що більшість його колишніх колег вважають: Байден мав чинити сильніший тиск на Ізраїль, щоб той інакше вів війну та швидше її завершив.

Розмова Байдена і Нетаньягу

За версією Гордона, 4 липня 2024 року Байден у телефонній розмові закликав Нетаньягу укласти угоду, оскільки ХАМАС нібито погодився на її базову схему. Він стверджує, що угруповання відмовилося від вимоги про зобов’язання Ізраїлю щодо постійного припинення вогню до звільнення будь-яких заручників.

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Натомість, за словами Гордона, Нетаньягу всупереч порадам власних керівників служб безпеки висунув нові вимоги. Серед них — збереження ізраїльських військ уздовж усього кордону Гази з Єгиптом, а також механізм перевірки жителів Гази, які поверталися на північ анклаву. Останній пункт, за його оцінкою, вимагав би присутності ізраїльських військових у центральній частині Гази.

Заяви про наслідки затримки

Гордон стверджує, що впродовж наступних шести місяців загинули майже 9 тисяч додаткових палестинців, а також інші ізраїльські заручники, зокрема шестеро людей, яких ХАМАС стратив у серпні. Він наголосив, що обидві додаткові ізраїльські вимоги зрештою не увійшли до угоди, досягнутої в січні 2025 року.

Колишній посадовець також розкритикував ширшу політику Нетаньягу під час війни, звинувативши його у пріоритеті «повної перемоги» та збереження коаліції над домовленістю щодо заручників або припиненням війни. На думку Гордона, Вашингтон мав активніше впливати на дії Ізраїлю, а не підтримувати їх.

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