ANC і DA можуть сформувати стабільну коаліцію в Йоганнесбурзі — Daily Maverick

У Йоганнесбурзі, ПАР, коаліція Африканського національного конгресу (ANC) і Демократичного альянсу (DA) після місцевих виборів може стати одним із найстабільніших варіантів формування міської влади. Як зазначає Daily Maverick, обидві партії, ймовірно, будуть двома найбільшими політичними силами міста, хоча досі вони не працювали разом у жодній міській раді.

Аргументи на користь коаліції

Видання вважає, що союз двох партій міг би забезпечити переконливу більшість і бути стійкішим за ширші коаліції. Така домовленість також повторювала б модель співпраці ANC і DA, яка досі зберігається на національному рівні.

За оцінкою Daily Maverick, обидві сили звертаються до політичного центру, а їхні виборці мають близькі інтереси у формальній економіці. Mapungubwe Institute for Strategic Reflection зазначив, що так звані бубликові коаліції, у яких менші партії об’єднуються для усунення найбільшої, не поліпшують надання послуг.

DA могла б пояснювати співпрацю з ANC необхідністю не допустити до влади в Йоганнесбурзі EFF і MK. Для ANC союз із DA, навіть у ролі меншого партнера, міг би означати збереження впливу на важливі міські портфелі.

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Політичні та кадрові ризики

Водночас DA довелося б суттєво ділити владу з ANC, зокрема передавати представникам партії важливі напрями, наприклад транспорт. Видання зазначає, що в разі невирішених міських проблем, зокрема ремонту вибоїн на дорогах, виборці могли б покладати відповідальність на мера від DA.

Daily Maverick також звертає увагу на розбіжності в регіональній структурі ANC у Йоганнесбурзі та можливі проблеми з довірою до кандидатів партії на посади заступника мера або керівника фінансового напряму. На думку видання, для DA існує ризик, що коаліція допоможе корумпованим елементам ANC залишитися при владі.

Для ANC складністю може бути необхідність поступитися значною частиною повноважень партії, яку частина її прихильників вважає ідеологічним опонентом. Окремим чинником названо роль Гелен Зілле: її досвід коаліційних переговорів може бути перевагою, однак деякі представники ANC можуть їй не довіряти. Результати голосування мають показати реальне співвідношення сил між ANC і DA та вплинути на перспективи такого союзу.

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