В Йоханнесбурге, ЮАР, коалиция Африканского национального конгресса (ANC) и Демократического альянса (DA) после местных выборов может стать одним из наиболее стабильных вариантов формирования городской власти. Как отмечает Daily Maverick, обе партии, вероятно, станут двумя крупнейшими политическими силами города, хотя до сих пор они не работали вместе ни в одном городском совете.

Аргументы в пользу коалиции

Издание считает, что союз двух партий мог бы обеспечить убедительное большинство и быть более устойчивым, чем более широкие коалиции. Такая договорённость также повторяла бы модель сотрудничества ANC и DA, которая до сих пор сохраняется на национальном уровне.

По оценке Daily Maverick, обе силы обращаются к политическому центру, а их избиратели имеют близкие интересы в формальной экономике. Mapungubwe Institute for Strategic Reflection отметил, что так называемые коалиции-бублики, в которых меньшие партии объединяются для отстранения крупнейшей, не улучшают предоставление услуг.

DA могла бы объяснять сотрудничество с ANC необходимостью не допустить EFF и MK к власти в Йоханнесбурге. Для ANC союз с DA, даже в роли меньшего партнёра, мог бы означать сохранение влияния на важные городские портфели.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Политические и кадровые риски

В то же время DA пришлось бы существенно делить власть с ANC, в частности передавать представителям партии важные направления, например транспорт. Издание отмечает, что в случае нерешённых городских проблем, включая ремонт выбоин на дорогах, избиратели могли бы возлагать ответственность на мэра от DA.

Daily Maverick также обращает внимание на разногласия в региональной структуре ANC в Йоханнесбурге и возможные проблемы с доверием к кандидатам партии на должности заместителя мэра или руководителя финансового направления. По мнению издания, для DA существует риск, что коалиция поможет коррумпированным элементам ANC остаться у власти.

Для ANC сложностью может стать необходимость уступить значительную часть полномочий партии, которую часть её сторонников считает идеологическим оппонентом. Отдельным фактором названа роль Хелен Зилле: её опыт коалиционных переговоров может быть преимуществом, однако некоторые представители ANC могут ей не доверять. Результаты голосования должны показать реальное соотношение сил между ANC и DA и повлиять на перспективы такого союза.

Читай нас в