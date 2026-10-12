В чилийской пустыне Атакама после сильных дождей в сентябре расцвели миллионы семян и луковиц примерно 200 видов цветов. Это явление произошло на фоне усиления природного климатического феномена Эль-Ниньо, сообщает NDTV World.

Цветение в одной из самых сухих пустынь

Атакама, которую называют самой сухой неполярной пустыней Земли, расположена между Тихим океаном и Андами и простирается примерно на 1 600 километров вдоль северного побережья Чили. Туристы публиковали фотографии больших участков пустыни, покрытых фиолетовыми цветами.

В июле и августе в нескольких регионах Чили зафиксировали рекордные осадки. В некоторых районах выпало более 180 миллиметров дождя. Руководитель направления биоразнообразия Атакамы в чилийской лесной службе CONAF Сесар Писарро заявил, что такие показатели осадков не регистрировались с начала измерений в 1950-х годах.

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Продолжительные дожди в Токио

В то же время столица Японии Токио пережила более месяца непрерывных дождей. В городе зафиксировали 35 последовательных дождливых дней — самую длинную такую серию с 1886 года. Продолжительная непогода вызвала рост цен на овощи и повлияла на туристическую сферу.

По данным газеты Mainichi Shimbun, в центральной части Токио в сентябре выпало почти втрое больше осадков, чем обычно. За этот период солнце светило лишь 45,8 часа — это второй самый низкий показатель за всю историю наблюдений; на протяжении 14 дней солнца не было совсем.

Прогноз Всемирной метеорологической организации

Всемирная метеорологическая организация предупредила о рекордно высоких температурах поверхности моря в мире в период с октября по декабрь. В организации также заявили, что нынешний Эль-Ниньо является одним из самых сильных с 1950 года и сохранится до февраля 2027 года.

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