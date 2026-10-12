В Атакамі після злив розквітли близько 200 видів квітів — NDTV World

У чилійській пустелі Атакама після сильних дощів у вересні розквітли мільйони насінин і цибулин приблизно 200 видів квітів. Це явище відбулося на тлі посилення природного кліматичного феномену Ель-Ніньйо, повідомляє NDTV World.

Цвітіння в одній із найсухіших пустель

Атакама, яку називають найсухішою неполярною пустелею Землі, розташована між Тихим океаном і Андами та простягається приблизно на 1 600 кілометрів уздовж північного узбережжя Чилі. Туристи публікували фотографії великих ділянок пустелі, вкритих фіолетовими квітами.

У липні та серпні в кількох регіонах Чилі зафіксували рекордні опади. У деяких районах випало понад 180 міліметрів дощу. Керівник напряму біорізноманіття Атаками в чилійській лісовій службі CONAF Сесар Пісарро заявив, що таких показників опадів не реєстрували від початку вимірювань у 1950-х роках.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тривалі дощі в Токіо

Водночас столиця Японії Токіо пережила понад місяць безперервних дощів. У місті зафіксували 35 послідовних дощових днів — найдовшу таку серію з 1886 року. Тривала негода спричинила зростання цін на овочі та вплинула на туристичну сферу.

За даними газети Mainichi Shimbun, у центральній частині Токіо у вересні випало майже втричі більше опадів за звичайний рівень. За цей період сонце світило лише 45,8 години — це другий найнижчий показник за весь час спостережень; упродовж 14 днів сонця не було зовсім.

Прогноз Всесвітньої метеорологічної організації

Всесвітня метеорологічна організація попередила про рекордно високі температури поверхні моря у світі в період із жовтня до грудня. В організації також заявили, що нинішній Ель-Ніньйо є одним із найсильніших із 1950 року та зберігатиметься до лютого 2027 року.

Читай нас у