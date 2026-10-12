9月强降雨后，智利阿塔卡马沙漠中约200种花卉的数百万粒种子和球茎开花。在自然气候现象厄尔尼诺增强的背景下，这一现象出现，NDTV World报道。

在最干旱的沙漠之一绽放

阿塔卡马被称为地球上最干旱的非极地沙漠，位于太平洋和安第斯山脉之间，沿智利北部海岸延伸约1600公里。游客发布了大片沙漠被紫色花朵覆盖的照片。

7月和8月，智利多个地区出现创纪录降雨。一些地区降雨量超过180毫米。智利林业局CONAF阿塔卡马生物多样性负责人塞萨尔·皮萨罗表示，自20世纪50年代开始测量以来，尚未记录过如此高的降雨量。

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东京持续降雨

与此同时，日本首都东京经历了超过一个月的持续降雨。该市连续35天降雨，创下自1886年以来最长的此类纪录。长期恶劣天气导致蔬菜价格上涨，并影响了旅游业。

据《每日新闻》报道，东京市中心9月的降雨量接近通常水平的三倍。这一期间日照仅45.8小时，为有记录以来第二低；其中14天完全没有日照。

世界气象组织的预测

世界气象组织警告称，10月至12月期间，全球海表温度将创下新高。该组织还表示，当前的厄尔尼诺是自1950年以来最强的之一，并将持续至2027年2月。

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