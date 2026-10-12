Na chilijskiej pustyni Atakama po silnych opadach we wrześniu zakwitły miliony nasion i cebul około 200 gatunków kwiatów. Zjawisko wystąpiło w związku z nasileniem naturalnego zjawiska klimatycznego El Niño, poinformował NDTV World.

Kwitnienie na jednej z najsuchszych pustyń

Atakama, nazywana najsuchszą niepolarną pustynią na Ziemi, leży między Oceanem Spokojnym a Andami i rozciąga się na około 1 600 kilometrów wzdłuż północnego wybrzeża Chile. Turyści publikowali zdjęcia rozległych obszarów pustyni pokrytych fioletowymi kwiatami.

W lipcu i sierpniu w kilku regionach Chile odnotowano rekordowe opady. W niektórych rejonach spadło ponad 180 milimetrów deszczu. César Pizarro, kierownik ds. bioróżnorodności Atakamy w chilijskiej służbie leśnej CONAF, oświadczył, że takich poziomów opadów nie notowano od początku pomiarów w latach 50. XX wieku.

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Długotrwałe deszcze w Tokio

Jednocześnie stolica Japonii, Tokio, doświadczyła ponad miesiąca nieprzerwanych opadów. W mieście odnotowano 35 kolejnych deszczowych dni — najdłuższą taką serię od 1886 roku. Długotrwała niepogoda spowodowała wzrost cen warzyw i wpłynęła na sektor turystyczny.

Według gazety Mainichi Shimbun w centralnej części Tokio we wrześniu spadło niemal trzykrotnie więcej deszczu niż zwykle. W tym okresie słońce świeciło tylko przez 45,8 godziny — był to drugi najniższy wynik w historii obserwacji; przez 14 dni słońce nie świeciło wcale.

Prognoza Światowej Organizacji Meteorologicznej

Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzegła przed rekordowo wysokimi temperaturami powierzchni mórz na świecie w okresie od października do grudnia. Organizacja oświadczyła również, że obecne El Niño jest jednym z najsilniejszych od 1950 roku i utrzyma się do lutego 2027 roku.

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